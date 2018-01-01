Ноутбук HP Pavilion 15-cs3057ur 15.6" FHD/ Core i5-1035G1/ 8GB/ 512GB SSD/ noODD/ GeForce MX250 2GB/ WiFi/ BT/ Win10/ Mineral Silver (9PY77EA#ACB)

Описание товара Ноутбук HP Pavilion 15-cs3057ur (9PY77EA)

Ноутбук HP Pavilion 15-cs3057ur (9PY77EA) с предустановленной операционной системой Windows 10 домашняя - отличный выбор для решения домашних задач. Жидко-кристаллическая IPS матрица с диагональю 15.6” и разрешением FHD (1920х1080 / 16:9) имеет матовое покрытие, отлично отображает графику и текст. Современный 4 ядерный процессор Intel Core i5-1035G1 с тактовой частотой 1000 Мгц обеспечивает достаточную производительность с невысоким энергопотреблением. В базовой комплектации установлено 8 Гб памяти DDR4 non-ECC которую, в случае необходимости, можно расширить. Ноутбук оснащен накопителем SSD 512Gb, который обеспечивает надежное хранение и быстрый доступ к программам, документам и фотографиям. Встроенная дискретная видеокарта nVidia® GeForce® MX 250, позволяет эффективно работать с графикой и видео. Корпус ноутбука имеет серебристый цвет, и выполнен из металла. Небольшой вес ноутбука 1.8 кг позволяет работать с ним как дома или в офисе, так и брать его в дорогу.